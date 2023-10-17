Как быстрее высушить одежду в холода: хитрости и советы

Высушить одежду можно быстрее, чем кажется

Сушить белье зимой — настоящая проблема. К тому же ее могут усугубить отсутствие нормального отопления или места для сушилки. К счастью, есть несколько способов быстро высушить вещи даже в самых неблагоприятных условиях.

Первое, что приходит на ум — использовать функцию дополнительного отжима. Она есть практически на любой стиральной машине. Усилить эффект можно, если по окончанию цикла стирки загрузить в барабан сухое махровое полотенце, а потом уже включить дополнительный отжим. Спустя считанные минуты белье в машинке будет практически полностью сухим.

Следующий этап — погладить слегка влажные вещи утюгом. Если белье слишком мокрое, откажитесь от глажки. Иначе можно просто растянуть ткань и испортить вещь.

Вместо утюга можно использовать обычный фен для волос. В этом случае одежду удобнее сушить на вешалке. Феном нужно проводить вверх и вниз, из стороны в сторону, не задерживаясь долго на одном месте. Особое внимание нужно уделить швам и прочим уплотнениям.

Простынь также может ускорить процесс сушки белья. Этот способ подойдет для тех, кто пользуется сушилкой. Развешанное на ней влажное белье нужно вместе с радиатором просто накрыть сухой простынею. Таким образом получится пузырь горячего воздуха, который высушит белье за считанные часы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о небольшой хитрости, которая уменьшит счета за отопление. При этом не нужно будет отключать радиаторы.