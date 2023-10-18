Все делают эту ошибку: почему растворимый кофе получается отвратительным по вкусу

Оказывается, даже растворимый кофе нужно уметь готовить

Мы рассказывали, как выбрать тот сорт кофейных зерен, который подойдет вам. Теперь поговорим об аналоге, который значительно уступает настоящему кофе – растворимый напиток.

Этот напиток имеет своих поклонников. Ее ценят простотой приготовления. Однако даже настоящие фанаты растворимого кофе зачастую не знают о том, как правильно готовить напиток, чтобы он получался более вкусным и ароматным. На Today.ua рассказали о популярной ошибке, которую допускают большинство кофеманов.

Какой водой заливать кофе

Для многих это станет удивлением и, возможно, даже шоком, но растворимый кофе нельзя заливать кипятком. Слишком горячая вода уничтожает и так куцый вкус растворимого кофе.

Температура воды для приготовления этого напитка должна быть около 87-93 градусов, но не выше.

Технология приготовления растворимого кофе

Берем кофе и чашку. Насыпаем в чашку столько ложек порошка, сколько вам по вкусу. И кофе прежде всего добавляем немного холодной воды — будет достаточно нескольких чайных ложек. Перемешиваем полученную "кашку" и заливаем горячей, но не кипящей водой.

Еще один лайфхак – пока вода для кофе нагревается, можно еще кое-что сделать. Хорошим решением будет предварительно подогреть чашку или кружку, в которой будет напиток. Также мы рассказывали, как приготовить дома в джезве настоящий кофе.