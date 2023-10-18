Копать или не копать: как улучшить качество почвы осенью

Дачники расходятся во мнениях, как следует обрабатывать почву в саду перед зимой

Многие годы осенью было принято обязательно перекапывать грядки. Это делалось, чтобы взрыхлить землю и хорошо подготовить ее к следующему сезону.

Сегодня эта трудоемкая, кропотливая работа имеет смысл лишь в исключительных случаях, пишет Merkur. Ведь на смену пришли более легкие способы улучшить качество почвы в саду и подготовить ее к весне.

В почве обитает огромное количество микроорганизмов, включая грибы, бактерии, кротов, которые превращают органические отходы в ценный гумус. В случае перекопки земли создается своеобразный хаос и нарушается баланс. Также копание поднимает в верхние слои семена сорняков и к весне они способны заполонить собой весь участок.

Опытные дачники советуют копать почву только в том случае, если она очень тяжелая и глинистая.

В случае, если земля на участке в удовлетворительном состоянии, можно сэкономить силы. Достаточно аккуратно разрыхлить почву, посеять сидераты, провести мульчирование и внести компост.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить истощенный огород осенью. Простые средства помогут подготовить почву к новому сезону.