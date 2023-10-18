Конденсат на окнах больше не появится: что для этого нужно сделать

Справиться с влажностью в комнатах очень легко

Запотевшие окна дома – частая проблема осенью. Наверняка хотя бы раз доводилось просыпаться и видеть, как на окнах собирается вода. Если конденсат регулярно появляется на окнах, не стоит игнорировать это явление.

В ванной или на кухне запотевание зеркал и стекол можно объяснить высокими температурами во время купания и приготовления пищи. Но в гостиной или спальне конденсат на окнах не должен быть повседневным явлением.

Основная причина запотевания окон – слишком большая разница между температурой снаружи и внутри дома. Виной может быть и высокая влажность воздуха в помещении из-за неправильной вентиляции. Во избежание запотевания окон обеспечьте подачу свежего воздуха в каждое помещение.

Регулярно проветривайте дом или квартиру, открывая окна.

Температура в помещении должна быть одинаковой в течение всего дня, желательно 21 градус. Она не должна быть ниже 18 градусов.

Пользуйтесь поглотителем влаги или осушителем воздуха.

Сушите белье на балконе.

Не кладите мокрую одежду на радиаторы.

Предотвратить запотевание окон помогает пена для бритья. Тонкий слой средства нужно нанести на стекло и протереть мягкой тряпкой.

Также можно приготовить смесь глицерина и спирта в пропорции 1:1, распылить ее на стекло и вытереть насухо.

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