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Конденсат на окнах больше не появится: что для этого нужно сделать

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Осенью и зимой окна часто запотевают
Осенью и зимой окна часто запотевают. Фото pexels.com

Справиться с влажностью в комнатах очень легко

Запотевшие окна дома – частая проблема осенью. Наверняка хотя бы раз доводилось просыпаться и видеть, как на окнах собирается вода. Если конденсат регулярно появляется на окнах, не стоит игнорировать это явление.

В ванной или на кухне запотевание зеркал и стекол можно объяснить высокими температурами во время купания и приготовления пищи. Но в гостиной или спальне конденсат на окнах не должен быть повседневным явлением.

Основная причина запотевания окон – слишком большая разница между температурой снаружи и внутри дома. Виной может быть и высокая влажность воздуха в помещении из-за неправильной вентиляции. Во избежание запотевания окон обеспечьте подачу свежего воздуха в каждое помещение.

  • Регулярно проветривайте дом или квартиру, открывая окна.
  • Температура в помещении должна быть одинаковой в течение всего дня, желательно 21 градус. Она не должна быть ниже 18 градусов.
  • Пользуйтесь поглотителем влаги или осушителем воздуха.
  • Сушите белье на балконе.
  • Не кладите мокрую одежду на радиаторы.

Предотвратить запотевание окон помогает пена для бритья. Тонкий слой средства нужно нанести на стекло и протереть мягкой тряпкой.

Также можно приготовить смесь глицерина и спирта в пропорции 1:1, распылить ее на стекло и вытереть насухо.

Ранее "Телеграф" делился способами быстро высушить белье в осенне-зимний период. Дополнительные гаджеты покупать не придется.

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#Окна #Лайфхак #Конденсат