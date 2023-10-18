Конденсат на окнах больше не появится: что для этого нужно сделать
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Справиться с влажностью в комнатах очень легко
Запотевшие окна дома – частая проблема осенью. Наверняка хотя бы раз доводилось просыпаться и видеть, как на окнах собирается вода. Если конденсат регулярно появляется на окнах, не стоит игнорировать это явление.
В ванной или на кухне запотевание зеркал и стекол можно объяснить высокими температурами во время купания и приготовления пищи. Но в гостиной или спальне конденсат на окнах не должен быть повседневным явлением.
Основная причина запотевания окон – слишком большая разница между температурой снаружи и внутри дома. Виной может быть и высокая влажность воздуха в помещении из-за неправильной вентиляции. Во избежание запотевания окон обеспечьте подачу свежего воздуха в каждое помещение.
- Регулярно проветривайте дом или квартиру, открывая окна.
- Температура в помещении должна быть одинаковой в течение всего дня, желательно 21 градус. Она не должна быть ниже 18 градусов.
- Пользуйтесь поглотителем влаги или осушителем воздуха.
- Сушите белье на балконе.
- Не кладите мокрую одежду на радиаторы.
Предотвратить запотевание окон помогает пена для бритья. Тонкий слой средства нужно нанести на стекло и протереть мягкой тряпкой.
Также можно приготовить смесь глицерина и спирта в пропорции 1:1, распылить ее на стекло и вытереть насухо.
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