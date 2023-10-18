Что купить к зиме, чтобы пережить блекауты: советы для жителей многоэтажек

В квартире труднее наладить быт без света и отопления, чем в частном доме

Российские оккупанты этой зимой могут пытаться снова целиться в инфраструктуру и погружать украинские города в темноту. В таких случаях часть многоэтажек теряет также и отопление. Хотя местные власти и отчитываются о подготовке к отопительному периоду и различным опасностям со стороны россии, к этому можно подготовиться также и самостоятельно.

"Окна" публиковали советы экспертов по выживанию людей в городе. Отмечается, что самая сложная ситуация у жителей многоэтажек, ведь в частном доме намного проще организовать отопление и генератор.

Инструктор по выживанию Сергей Билоус порекомендовал кроме стандартных вещей для тревожного чемодана всегда иметь под рукой:

фонарик с запасными батарейками или аккумуляторной батареей

газовую лампу для приготовления пищи

запасы продовольствия и воды, например каши быстрого приготовления и разнообразные консервы.

Что касается потребности в гигиене, то понадобится запас влажных и сухих салфеток, мусорные пакеты, ведра. Если есть возможность, можно смонтировать солнечную электростанцию для зарядки гаджетов.

Директор нефтегазового консультационного центра Ньюфолк Андрей Закревский советует создать комнату тепла. Разместить ее можно на кухне, где сразу греться при приготовлении пищи на газе. Там можно обустроить место, где можно отдохнуть, например поставить диван. Заранее также важно утеплить квартиру, в том числе окна и двери.

"Телеграф" рассказывал, каким образом можно просто утеплить пластиковые и деревянные окна в домах и квартирах украинцев. Что касается наружных дверей, то здесь путей утепления может быть сразу несколько, однако есть и варианты простых и недорогих решений.