Требуется всего 1 ингредиент: как вымыть посуду в холодной воде во время блэкаута

Он продается в аптечке

Если у вас нет возможности при отключении света вскипятить воду для мытья посуды, то есть один лайфхак, который поможет в этой ситуации.

Что нужно взять и какое количество смеси нанести на губку, можно узнать на сайте Useti.

Для того чтобы вымыть посуду в холодной воде, достаточно использовать обычную горчицу. Ее можно приобрести в аптеке. Это бюджетное средство точно вымоет даже гору посуды и не оставит никакого следа от жира. Возьмите сухую горчицу (около 50 г) и посыпьте ею губку.

Горчица быстро справится с пищевой грязью и ваша посуда будет сиять чистотой и скрипеть, словно после посудомойки.

Кроме того, с помощью нескольких советов можно как можно дольше сохранить питьевую воду. Ее нужно держать при температуре не ниже 0 и не выше 25 градусов. Она тоже должна стоять в помещении, что проветривается.

Такую воду, если открыли бутыль, следует использовать в течение от 10 до 14 дней.

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