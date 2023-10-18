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Больше ничего не вырастет: какие растения в саду запрещено обрезать осенью

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обрезка может навредить розам Новость обновлена 18 октября 2023, 17:06
Обрезка может навредить розам. Фото Freepik

Не все культуры на участке нуждаются в осенней обрезке

Опытные дачники регулярно удаляют лишнее на своих культурах в саду. Однако осень – не самое удачное время для обрезки многих деревьев, кустарников и цветов.

Некоторые растения запрещено обрезать в октябре, иначе им придет конец. Об этом говорится в материале Express.

Какие растения нельзя обрезать в октябре

  • Кустарники, которые цветут весной

Есть риск удалить цветочные бутоны для развития культуры в следующем году. Например, будьте осторожны с сиренью и азалией.

  • Деревья

Деревьям, особенно лиственным, не нужна сильная обрезка в октябре. Поздняя манипуляция может повысить уязвимость культур к холоду и привести к лишним стрессам в зимнее время.

  • Розы

В регионах с холодной зимой дачники призывают отложить сильную обрезку роз. Достаточно минимально уделить внимание кустам, убрав больные и поврежденные побеги.

  • Вечнозеленые кустарники

Подходите осторожно к обрезке вечнозеленых кустарников, таких как самшит и тис, в октябре. Допустима легкая формирующая и поддерживающая обрезка, ничего больше.

  • Многолетние растения

Большинство многолетников разрешено обрезать осенью, как только они отцветут и сбросят листву. Но слишком позднее вмешательство не даст культурам правильно подготовиться к холодному сезону.

  • Декоративные травы

Декоративные травы нужно оставлять необрезанными до конца зимы или начала весны. В вашем саду будет красиво, а растения без труда перезимуют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обрезают малину на зиму. Важно не допустить ошибок, иначе растение погибнет.

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#Розы #Деревья #Растения