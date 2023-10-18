Больше ничего не вырастет: какие растения в саду запрещено обрезать осенью

Не все культуры на участке нуждаются в осенней обрезке

Опытные дачники регулярно удаляют лишнее на своих культурах в саду. Однако осень – не самое удачное время для обрезки многих деревьев, кустарников и цветов.

Некоторые растения запрещено обрезать в октябре, иначе им придет конец. Об этом говорится в материале Express.

Какие растения нельзя обрезать в октябре

Кустарники, которые цветут весной

Есть риск удалить цветочные бутоны для развития культуры в следующем году. Например, будьте осторожны с сиренью и азалией.

Деревья

Деревьям, особенно лиственным, не нужна сильная обрезка в октябре. Поздняя манипуляция может повысить уязвимость культур к холоду и привести к лишним стрессам в зимнее время.

Розы

В регионах с холодной зимой дачники призывают отложить сильную обрезку роз. Достаточно минимально уделить внимание кустам, убрав больные и поврежденные побеги.

Вечнозеленые кустарники

Подходите осторожно к обрезке вечнозеленых кустарников, таких как самшит и тис, в октябре. Допустима легкая формирующая и поддерживающая обрезка, ничего больше.

Многолетние растения

Большинство многолетников разрешено обрезать осенью, как только они отцветут и сбросят листву. Но слишком позднее вмешательство не даст культурам правильно подготовиться к холодному сезону.

Декоративные травы

Декоративные травы нужно оставлять необрезанными до конца зимы или начала весны. В вашем саду будет красиво, а растения без труда перезимуют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обрезают малину на зиму. Важно не допустить ошибок, иначе растение погибнет.