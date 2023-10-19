Можете навлечь беду: где в доме нельзя хранить веник

Веник может стать плохим знаком и питомником для бактерий

Веками веник служил символом чистоты, порядка и благополучия для наших предков. Однако, мало кто знает, что его использование сопровождается определенными правилами и тайнами, способными оказать влияние на жизнь и судьбу.

Важно помнить, что веник не следует передавать кому-либо, а также не менее важно знать, куда и как разместить его в доме, чтобы избежать непредвиденных проблем, информируют "Белновости".

Веник нельзя размещать в трёх местах

Санузел

Рекомендуется избегать размещения веника в туалете или в ванной комнате. Считается, что наличие веника в помещениях, связанных с гигиеной, может оказать негативное воздействие на здоровье жильцов данного жилища.

Гостиная

Эта комната также не является подходящим местом для хранения веника. По поверьям, нахождение веника в гостиной может способствовать возникновению семейных проблем, включая серьезные конфликты между супругами, а также ухудшение отношений между родителями и детьми.

Закрытая дверь

Часто в квартирах можно наблюдать постоянно открытые двери, такие как дверь на кухню или в спальню. Многим кажется удобным разместить веник за дверным полотном, чтобы связка прутьев не мешала. Однако согласно поверьям, оставлять веник за дверью не рекомендуется, так как это может лишить его положительной энергетики.

Ранее мы рассказывали о неожиданной, но очень полезной хитрости – хранении веника в полиэтиленовом пакете. Это может помочь сохранить веник в чистоте и сухости, а также защитить его от пыли и насекомых.