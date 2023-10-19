Почти как стиральная машинка: кошка из Британии установила рекорд по самому громкому мурчанию (видео)

Пока непонятно, кого достижение обрадовало больше — кошку или ее хозяйку

Кошка из Кембриджшира (Великобритания) побила мировой рекорд по самому громкому мурчанию. Оно может быть сопоставлено с громкостью кипящего чайника.

Как говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса, 14-летняя рекордсменка по имени Белла живет вместе с семьей Николь Спинк, которая и решила убедиться, что ее котейка действительно уникальна.

По ее словам, кошка любит урчать всегда и везде — после еды, когда ее гладят, когда надо "заглушить" телевизор и даже в кабинете ветеринара.

"Мой покойный муж всегда жаловался из-за того, что ее мурлыканье по вечерам перекрывало звук телевизора", — отметила Спинк.

Замеры громкости проводили в присутствии представителя книги рекордов Гиннесса, а также звукооператора со специальной аппаратурой. Как оказалось, Белла смогла намурлыкать на целых 54,59 децибела, что сопоставимо с кипящим чайником и почти дотягивает до стиральной машинки.

Таким образом Белла стала самой громкой из ныне живущих домашних кошек, за что и получила соответствующую грамоту.

Впрочем, это не абсолютный рекорд. Так в 2011 году котик Смоки из Нортгемптона смог установить абсолютный рекорд, а спустя четыре года к нему присоединился кот Мерлин иди Девона. Оба они отметились тем, что умели урчать с громкостью в 67,8 децибела и их рекорд не побит до сих пор.

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