Зачем посыпать огород опилками и стружкой: будете всегда так делать перед зимой

Не дайте почве пострадать от осенних и зимних заморозком

Подбор подходящего покрытия для защиты огорода и сада — это сложное решение. В большинстве ситуаций садоводы и огородники отдают предпочтение натуральным вариантам, таким как лапник, солома или опавшие листья грецкого ореха.

На некоторых участках присутствует специальное оборудование для разделки древесины, что приводит к созданию значительного объема древесной стружки. Ее можно использовать в качестве покрытия дачного участка на период морозов. Об этом пишет pixelinform.

Польза опилок и стружки для огорода

Их главной задачей является предотвращение вымерзания растений, и часто они применяются вокруг корневой зоны. Не нужно полностью покрывать растения опилками, и важно помнить, что такой вид укрытия может изменить кислотность почвы.

Лучше использовать только сухие компоненты. Чем они мельче, тем эффективнее они впитывают влагу.

Единственный недостаток. Весной почва под опилками медленно тает, из-за чего ее придется убирать. Это занимает много времени.

Ранее мы писали, чем еще можно посыпать огород, чтобы получить щедрый урожай в следующем году. Это удобрение идеально для осенней поры.