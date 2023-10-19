Три простых способа высушить обувь: чего не нужно делать

Первым шагом должно быть очищение обуви

Существует много способов защитить свою обувь от промокания. Но если уже так случилось что ноги вы промочили определенный порядок и правила как сушить обувь.

Первоначально нужно пару очистить от грязи снаружи и изнутри. Можно протереть мягкой влажной тканью или губкой. Обязательно нужно удалить остатки реагентов, например соли или абразивов, вроде песка. Сушить обувь на батарее или обогреватели не советуют, ведь если это натуральная кожа или замша, высокая температура обуви очень навредит — и подошва, и верх могут как пересохнуть так и деформироваться. Стельки и шнурки нужно сушить отдельно вынув из обуви.

Три простых способа сушить обувь

Старый способ со смятыми газетами до сих пор остается актуальным. Смятая бумага хорошо впитывает влагу, но надо не забывать регулярно ее менять на сухую. Плотно набитые сапоги также не потеряют своей формы и не деформируются при сушке.

до сих пор остается актуальным. Смятая бумага хорошо впитывает влагу, но надо не забывать регулярно ее менять на сухую. Плотно набитые сапоги также не потеряют своей формы и не деформируются при сушке. Другой способ более современный – использовать силикагель . Такие пакетики с белыми крупинками видели большинство в своих коробках для обуви. Его можно найти в хозмагазинах. Он хорошо впитывает влагу.

. Такие пакетики с белыми крупинками видели большинство в своих коробках для обуви. Его можно найти в хозмагазинах. Он хорошо впитывает влагу. Использовать полотенце — два его края набиваются в обувь, а остальные два обматываются вокруг ботинка. Таким образом он будет сушить обувь изнутри и снаружи. Может также нуждаться в замене по мере намокания.

Следует отметить, что при сушке обуви нужно обеспечить доступ воздуха. Место должно хорошо проветриваться, а также можно повесить обувь на сушилке или поставить на сетчатую сушку.

Ранее "Телеграф" рассказывал что сделать, чтобы обувь стала менее скользкой. Особенно это актуально в осенний и зимний период. Есть разные способы часть из которых не изменит внешнего вида обуви.