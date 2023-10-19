Помогут матрас и уксус: 10 способов погладить белье во время блэкаута

Надо следовать этим советам

Во время блэкаутов дома может накопиться куча помятого белья. Если у вас нет желания брать в руки утюг или выключено электроснабжение, то есть множество способов, которые помогут справиться с этим.

О полезных советах и лайфхаках, которые помогут погладить вещи, можно узнать на сайте Meta.ua. Эти способы может и не подойдут для борьбы с сильными заломами, однако есть шанс устранить небольшую помятость.

10 простых лайфхаков для помятого белья

Металлическая кастрюля . Когда вода в кастрюле закипит, слейте ее и используйте дно посуды в качестве утюга. Убедитесь, что дно чистое.

. Когда вода в кастрюле закипит, слейте ее и используйте дно посуды в качестве утюга. Убедитесь, что дно чистое. Кондиционер и столовый уксус . Белье можно разгладить кондиционером для полоскания и 9% уксуса. Для этого смешайте оба средства в равных пропорциях в воде и с помощью пульверизатора опрыскивайте футболку.

. Белье можно разгладить кондиционером для полоскания и 9% уксуса. Для этого смешайте оба средства в равных пропорциях в воде и с помощью пульверизатора опрыскивайте футболку. Пар . В таком случае на помощь придет чайник – вскипятите в нем воду и подержите одежду в 30 сантиметрах от пара.

. В таком случае на помощь придет чайник – вскипятите в нем воду и подержите одежду в 30 сантиметрах от пара. Влажное полотенце . Разложите вещь на ровной поверхности, накройте ее влажным и хорошо отжатым полотенцем, прижмите, стараясь разгладить помятые места.

. Разложите вещь на ровной поверхности, накройте ее влажным и хорошо отжатым полотенцем, прижмите, стараясь разгладить помятые места. Влажные руки. Смочите руку в воде и проведите несколько раз ладонью по ткани.

Горячая вода . Если будете принимать душ, то повесьте в ванной комнате одежду. Он немного смочится и выпрямится.

. Если будете принимать душ, то повесьте в ванной комнате одежду. Он немного смочится и выпрямится. Матрас . Слегка смочите одежду водой и положите под матрас. Утром одежда будет утюжена.

. Слегка смочите одежду водой и положите под матрас. Утром одежда будет утюжена. Горячая банка . Налить в банку кипяток и погладить одежду. Таким способом не получится разгладить джинсы, но футболку может.

. Налить в банку кипяток и погладить одежду. Таким способом не получится разгладить джинсы, но футболку может. Пресс . Для этого на ровной и жесткой поверхности разложите помятую вещь, а сверху поставьте большую кастрюлю с водой и положите книги. В таком виде вещь должна пролежать несколько часов.

. Для этого на ровной и жесткой поверхности разложите помятую вещь, а сверху поставьте большую кастрюлю с водой и положите книги. В таком виде вещь должна пролежать несколько часов. Сложить в рулон. Свернуть одежду в рулон, а если она немного влажная, то ее можно подсушить феном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему нельзя класть в шкаф свежеутюженную одежду.