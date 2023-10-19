Как отчистить дом от шерсти домашнего любимца: нужна лишь одна вещь

Эта вещь стоит недорого и доступна каждому

Обычная шерсть от собак и кошек может находиться в доме на текстильных поверхностях, мебели и даже подоконниках. Обычная уборка влажной тряпкой не всегда эффективно борется с этой "пушистой проблемой".

На помощь приходят различные лайфхаки, которые можно использовать с доступными и недорогими средствами. Действенный метод избавления от шерсти домашних животных — это использование скотча, пишет express.

Как убрать шерсть скотчем

Просто намотайте ленту вокруг вашей руки с клейкой стороной скотча наружу и пройдитесь по участкам, где накопилась шерсть вашего питомца. Как альтернатива, вы также можете воспользоваться специальным валиком для удаления шерсти, который стоит совсем недорого. С его помощью можно легко очистить одежду и мебель от шерсти домашних животных.

Следует отметить, что при небольшом количестве шерсти можно использовать микрофибровую салфетку. Благодаря своим антистатическим и впитывающим свойствам, она эффективно собирает шерсть с пола.

Если вам доступны средства, рассмотрите возможность приобретения пылесоса, предназначенного специально для регулярной уборки шерсти котов и собак в доме.

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