Батарея стучит и свистит: как устранить поломку без помощи сантехника

Эти советы помогут самостоятельно справиться с небольшими поломками

Вот-вот начнется отопительный сезон. В это время хорошо бы не только знать, как сэкономить на счетах за отопление, но и о том, как самостоятельно устранить вероятное ЧП с батареей.

Во время запуска системы отопления может сложиться непредвиденная ситуация — радиатор начнет издавать странные звуки шипения или грохота. Далеко не во всех случаях обязательно вызывать сантехника. Есть случаи, когда радиатор можно привести в рабочее состояние самостоятельно. О том, как это сделать, пишет Kobieta.

Как только вы услышали, что из радиатора доносятся странные звуки, такие как шипение и жужжание, как можно быстрее приступайте к выяснению причины и решению проблемы. В противном случае это может привести к выходу батареи из строя.

Что означает шипение в радиаторе

Шипение, которое можно услышать из радиатора, часто вызвано скоплением воздуха или слишком высокой скоростью воды в системе отопления. Обычно такую ​​проблему мы можем решить самостоятельно, без необходимости вызова специалиста. Достаточно спустить лишний воздух из радиатора.

Если вам необходимо изменить напор воды, стоит установить циркуляционный насос центрального отопления.

Если ничего из этого не помогает, вызывайте специалиста.

Также убедитесь, что из радиатора не капает вода.

Что означает стук в радиаторе

Причин дребезжания в радиаторах может быть несколько. Обычно это несерьезные неисправности.

Давление в системе. Уменьшение или увеличение этого значения может вызвать стук.

Ослабление креплений радиатора.

Инородное тело в системе. Исправить это в одиночку не получится. Придется вызывать сантехника.

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