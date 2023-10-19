В доме тут же потеплеет: необычный трюк с батареями (видео)

Чтобы в комнате поднялась температура, попробуйте совет популярного блогера

В холодный сезон домовладельцы задумываются над тем, как быстро и дешево утеплить квартиру. Но всего одна маленькая хитрость с батареями позволит не мерзнуть вам этой зимой.

Чтобы в доме потеплело, попробуйте популярный лайфхак с радиаторами. О необычном трюке рассказывает блогер @the.cosyclub в TikTok. (Полное видео просмотрите, пролистав до конца материала).

Так, автор ролика показывает, как без лишних усилий улучшить теплоизоляцию в комнате, заодно сэкономив на платежках в отопительный сезон. Ключевой материал, который требуется для лайфхака, возможно, уже есть на вашей кухне, так как это фольга.

Блогер оборачивает старый лист картона фольгой, а затем размещает его за радиатором. Отметим, что верхняя часть материала немного выступает над батареей. По словам автора видео, такой нехитрый шаг поможет утеплить комнату. Благодаря уловке радиатор будет отдавать все тепло в дом, сохраняя комфортную температуру в комнате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить на отоплении в холодный сезон. С помощью хитрой уловки вы сохраните свои деньги.