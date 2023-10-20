Как не замерзнуть ночью без отопления: эксперт по сну дал советы

Эти простые советы помогут согреться и уснуть

Одна из насущных проблем осенью и зимой — не замерзнуть в квартире с плохим отоплением или вовсе без него. И если днем можно согревать себя дополнительным движением, для ночи этот способ совсем не подходит. В этой ситуации может спасти спальник и не только.

Британский эксперт по сну Джеймс Хиггинс поделился своими способами согреться без использования отопления.

Используйте наматрасник. По его словам, этот элемент постельного белья может стать одной из лучших инвестиций, которые можно сделать для своего сна. Зимой матрасы с пеной с эффектом памяти и наматрасник из микрофибры сохраняют тепло и обеспечивают дополнительный уровень комфорта.

Повесьте на окна шторы из плотного материала. Они будут сохранять тепло в комнате и не пропустят внутрь холодный воздух от окна.

Застилайте кровать фланелевыми простынями. Фланель — один из самых толстых материалов для постельного белья. К тому же это очень мягкий и приятный к телу материал.

Надевайте носки из кашемира. По словам Хигинса, кашемир сохраняет в три раза больше тепла, чем обычные шерстяные носки.

Горячие напитки перед сном помогут временно повысить температуру тела. Эксперт рекомендует выпивать чашку травяного чая и отказаться вечером от напитков с сахаром и кофеином.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко повысить температуру в квартире. Воспользуйтесь этими 4 лайфхаками.