Гороскоп Таро на неделю: Весам стоит слушать советы, а Львам, - как следует отдохнуть

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Конец октября в 2023 году многим принесет возможности для реализации, удачу, вдохновение и знаковые события, однако у некоторых не обойдется и без огорчений и негатива.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 23 по 29 октября 2023 года включительно.

Овен — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит.

Телец — перевернутая Девятка пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вас в ближайшее время могут ждать финансовые потери и безрассудство, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Близнецы — перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Рак — Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в ближайшие дни Вам может сопутствовать удача и появятся какие-то деньги.

Лев — Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.

Дева — перевернутая Императрица

На неделе в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Весы — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушивайтесь к советам, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Скорпион — перевернутый Король мечей

В этом положении карта указывает, что Вы можете в ближайшее время руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Стрелец — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущей недели еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить.

Козерог — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в скором времени Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.

Водолей — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что скоро Вы встретите кого-то особенного.

Рыбы — перевернутая Десятка мечей

В обычном положении эта карта прогнозирует беду, которая может обрушиться громом среди ясного неба. Однако перевернутая Десятка мечей обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

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