Долго живут и почти не требуют внимания: лучшие варианты растений для дома

Высадите эти растения, чтобы в доме стало уютнее

Четыре комнатных растения станут находкой для тех, кто не готов тратить время и усилия на уход за "зелеными друзьями" в доме, к примеру, капризной орхидеей. Что немаловажно, эти цветы будут радовать вас долгие годы.

В списке самых неприхотливых и долговечных растений для дома оказались четыре цветка. Об этом пишет Express

Молодило кровельное

Вечнозеленое растение цветет в летние месяцы, но листва остается на нем круглый год. Идеальная температура для этого цветка составляет от 18°C до 24°C.

Молодило кровельное

Паутинные растения

Хлорофитум хохлатый любит яркий, но непрямой солнечный свет. Полив нужно лишь тогда, когда верхний слой почвы кажется сухим на ощупь. Отлично подходят для всех, у кого есть питомцы, поскольку считаются нетоксичными для домашних животных.

Хлорофитум хохлатый

Дьявольский плющ

Красивое вьющееся растение с сердцевидными листьями может переносить слабый свет и минимальный полив. Однако не давайте его пробовать домашним животных, это опасно для ваших пушистых друзей.

Дьявольский плющ

Мирная лилия

Популярное растение с роскошными цветами не потребует особого ухода. Вам всего лишь нужно проверять почву раз в неделю. Если сухая – полейте, слегка влажная -т оставьте для дальнейшего высыхания. Мирная лилия любит освещение от среднего до слабого, так она будет еще больше цвести.

Мирная лилия

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения токсичны для домашних животных. Лучше убрать цветы подальше от ваших любимцев.