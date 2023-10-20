Вы готовы к зиме? Топ дел, которые следует успеть сделать дома

Пять действий, которые помогут быть готовыми к зиме в квартире и частном доме

Подготовка к зиме уже должна была начаться во многих украинских семьях. И хотя лайфхаки как быстро и эффективно преодолеть холод дома, подготовиться заранее все же будет хорошим вариантом.

Следует убедиться, что у вас есть все необходимое, чтобы когда наступает первый неожиданный мороз, вы могли быть спокойны. Простой список дел не займет много времени для проверки, но вы будете знать, где нужно приложить дополнительные усилия.

Подготовьте трубы

Если вы живете в частном доме, то не забудьте изолировать трубы, находящиеся снаружи стен или в неотапливаемом месте. В случае сильных морозов вода в трубе может разорваться, поэтому следует слить воду из внешних систем полива.

Проверьте деревья вокруг дома

Даже если вы живете в квартире, на это следует обратить внимание. Деревья могут своими ветвями нависать над домом или подъездом или касаться линии электросетей. При сильном ветре они могут упасть или повредить все вокруг. Если они выглядят отмершими, может потребоваться заявка балансодержателю или если живете в частном секторе — ручное удаление лишней ветви.

Проверьте свои замки

Это касается не только наружных дверей домов и квартир, но и автомобилей. Возможно понадобится смазать замочную скважину и штифты внутри замка для того, чтобы он точно хорошо открывался.

Позаботьтесь о растениях

Если у вас есть придомовый участок или клумба у подъезда, стоит заранее мульчировать землю или обрезать многолетние растения. Для каждого вида есть свои правила зимования. Так же стоит позаботиться и о растениях дома – при необходимости сделать им дополнительное освещение или поставить горшки в деревянный ящик, чтобы сквозняки не навредили корневой системе.

Блокируйте сквозняки

Чтобы избавиться от лишнего холода в помещении, вместе со свечой нужно обойти весь свой дом проверив двери и окна на сквозняки. Также следует проверить и плинтусы, ведь из-под них тоже может тянуть холодом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно ликвидировать сквозняки вокруг входной двери дополнительно их утеплив, а также как сделать утепление для окон самостоятельно из остатков пенопласта. Кроме подготовки дома и квартиры к зиме следует также позаботиться о том, чтобы в жилье было все необходимое на случай блекаута.