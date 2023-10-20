Как выгнать пауков из дома без химии: лайфхак с лимонной шкуркой

Прогоните пауков из квартиры и дачи

Хозяйки, заметив увеличение количества пауков в доме, пытаются с ними бороться с помощью тщательной уборки. Хотя эти членистоногие насекомые и не вредны, но соседство с ними не слишком приятно.

Пока одни владелицы жилья устраивают генеральную уборку, другие используют лайфхак, прогоняющий нежелательных гостей. Для этого можно использовать лимонную кожуру, пишет newsyou.info. С ней быстро, легко и просто справиться с проблемой.

Как применять лимонную кожицу

Как выяснилось, цитрусовый запах не нравится надоедливым насекомым, снующим паутину в углах комнат. Поэтому лимонная кожура идеально подойдет для борьбы с ними. Чтобы их избавиться, необходимо очистить лимон от кожуры так, чтобы получить большой сплошной кусок. Им натереть поверхности, а также подоконники в доме. Цитрусовый аромат будет отпугивать незваных гостей и они не поселятся в доме. Вместе с тем, получите еще одну выгоду: будете наслаждаться приятным лимонным ароматом.

Другие простые способы изгнания пауков

Кроме лимонного лайфхака, существуют другие простые способы борьбы с этими членистоногими. Во время тщательной уборки особое внимание уделите ванной и кухне, потому что это их любимые места "проживания". Например, на даче можно заклеить с помощью специальных средств щели в деревянных окнах. Тогда пауки не смогут попасть внутрь жилья.

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