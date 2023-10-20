На носу холод: как увлажнить воздух во время работы обогревателя

С этими способами сухого воздуха избавитесь от удивительно легко

Использование при похолодании отопительных устройств, неправильная эксплуатация которых может привести к пожару, для многих жителей жилья – вынужденная необходимость. От них в доме "поселяется" сухость воздуха, что создает не совсем комфортные условия для проживания.

Как бороться с этой проблемой с помощью нетрадиционных методов, рассказывает news.uaportal.com. Эти способы просты и не требуют материальных затрат.

Первый способ

Для увлажнения воздуха идеально подойдут миски, наполненные водой. Их устанавливают вблизи источников тепла. Нагрев отопительных устройств приводит к испарению воды и повышению влажности в комнате.

Второй способ

С проблемой природного увлажнения воздуха идеально справятся некоторые комнатные цветы. Во время свойственного им процесса транспирации они выделяют в атмосферу влажность. Есть среди них такие, которые это делают достаточно интенсивно. Это лилии мира, пальмы, бостонские папоротники и т.д.

Третий способ

Метод "влажного тепла" – это еще один способ увлажнить сухой воздух. Необходимо взять термостойкие поддоны или емкости, наполнить их водой и поставить сверху на обогреватель. Вода, постепенно нагреваясь, будет улетучиваться и увлажнять сухой воздух.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие можно подобрать аксессуары для тепла. С нашими советами создайте комфортные условия в своем доме в холодное время года.