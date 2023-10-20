Выбрать фонарик для дома и улицы: нужно обратить внимание на 7 параметров

Сверхмощными считаются туристические, а минимальное освещение могут дать фонари на брелке

При отключении света, особенно в аварийных ситуациях, нельзя делать 13 вещей. Среди них есть запрет на зажигание свечей без вашего присмотра, если дома есть дети или домашние любимые. Поэтому, чтобы не повредить себе, нужно использовать фонарик. Они имеют множество форм, освещения, питания и т.д.

Если нужен фонарик для дома и его не будут выносить на улицу, то можно предпочесть универсальные или кемпинговые фонари на аккумуляторах или батарейках, говорится на сайте Stylus.

В случае если фонарик будет "уличным", то лучше брать налобный или ручной с большой дальностью просвещения. Они компактны и легко поместятся в сумку.

Как выбрать хороший фонарик

Материал корпуса . Необходимо выбирать в зависимости от условий использования и бюджета. Если нужно для работы в условиях большой влажности, то лучше остановиться на водонепроницаемых.

. Необходимо выбирать в зависимости от условий использования и бюджета. Если нужно для работы в условиях большой влажности, то лучше остановиться на водонепроницаемых. Мощность . Если фонарик для дома, то хватит на 10 лм, 20-30 лм (мощность света измеряется в люменах), который обеспечит освещение на 20 метров. Более 30 лм – фонарики для туристов. Сверхмощные обладают силой света в пределах 100-250 лм.

. Если фонарик для дома, то хватит на 10 лм, 20-30 лм (мощность света измеряется в люменах), который обеспечит освещение на 20 метров. Более 30 лм – фонарики для туристов. Сверхмощные обладают силой света в пределах 100-250 лм. Тип источника света. Лучше выбирать светодиоды. Они мало потребляют энергию и безопасны для использования.

Лучше выбирать светодиоды. Они мало потребляют энергию и безопасны для использования. Режимы свечения. Лучше иметь устройство с несколькими режимами свечения. Например, для выполнения какой-то работы в темноте нужно много света, а для отдыха — включать экономный режим.

Лучше иметь устройство с несколькими режимами свечения. Например, для выполнения какой-то работы в темноте нужно много света, а для отдыха — включать экономный режим. Температура света . Предлагается остановиться на нейтральных, тёплых или холодных светодиодах.

. Предлагается остановиться на нейтральных, тёплых или холодных светодиодах. Питание. Если была выбрана модель с аккумулятором, то для частого использования следует покупать фонарь с емкостью батареи 1000-2000 мАч. Такая модель обеспечит до 12 часов непрерывной работы.

Если была выбрана модель с аккумулятором, то для частого использования следует покупать фонарь с емкостью батареи 1000-2000 мАч. Такая модель обеспечит до 12 часов непрерывной работы. Способ подзарядки. Быстро заряжаются фонари от электросети и с помощью кабеля USB.

Быстро заряжаются фонари от электросети и с помощью кабеля USB. Дополнительные аксессуары. Если нужно компактное устройство для ношения в руке, то должна быть ручка или петля для запястья. Чтобы подвесить фонарь на высоте, устройство может быть дополнено карабином или крючком.

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