В тени будут выглядеть шикарно: какие растения лучше посадить

У этих растений очень красивое листья и нежные цветы

Вы собираетесь пополнить цветник новыми растениями? Еще есть время. Можно подумать, какие при осенней высадке цветов добавить экземпляры. Для тени идеально подойдут хосты, которые до поздней осени будут удивлять пестрыми листьями.

Количество сортов очень велико. Но из них можно выбрать те, которые невероятно красивы. Вместе с prostoway.com расскажем, на что стоит обратить внимание.

Liberty

Посадив этот сорт, будете иметь кустик шириной 80, длиной – 20 сантиметров. Сизо-зеленые листья обрамлены неровной широкой каймой, окрашенной в золотистый цвет. Он ближе к осени будет светлеть и становиться кремовым. Цветы у растения сиреневого цвета.

Хоста Liberty. Фото procvetok.ua

Golden Meadows

Этот сорт по размерам аналогичен предыдущему. Поэтому, посадив его, получите шикарный кустик с золотистыми листьями по центру. Широкая кайма сине-зеленого оттенка имеет штрихи, которые заходят на желтую середину. Цветоносы подарят невероятно белые цветы.

Хоста Golden Meadows. Фото coolplants.com

Praying Hands

Молящиеся руки – вот так переводится с английского языка название этого сорта. И не просто так растение ее получило. Листья хосты именно такой формы. Темно-зеленые "ручки" "украшены" тоненькой кремовой каймой. Своей хозяйке Praying Hands подарит нежные лавандово-сиреневые цветы. Кусты достаточно компактны: высота не превышает 40, а ширина — 40-50 сантиметров.

Хоста Golden Meadows. Фото gardeningexpress.co.uk

Ранее "Телеграф" писал, что сделать с кактусом, чтобы он зацвел. Воспользовавшись нашими советами, будете иметь красивые цветы и в цветнике, и на подоконнике.