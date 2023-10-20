Розы нуждаются в этом осенью: какие подкормки дать цветам

Кусты роз с легкостью переживут зиму, если подготовить их к этому

В осеннее время цветоводы начинают защищать сад от будущих морозов и ветра. Особое внимание стоит уделить розам, прекращать подкормку не стоит.

Чтобы розы росли, развивались и благополучно перезимовали, внесите осенью подкормки. Таким советом делится Телеграм-канал "Садовник".

Так, в конце сезона опытные дачники советуют провести осеннюю корневую подкормку роз. Выполнять работы следует с конца сентября по октябрь.

В качестве корневой подкормки используется два варианта (одному взрослому кусту достаточно вносить по 1-1,5 л готового раствора):

Раствор из 10 л воды, 15 г (1 ст. л.) суперфосфата и монофосфата калия. Смесь 10 л воды, 25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия и 2,5 г борной кислоты.

Альтернативным решением для подкормки роз осенью станет древесная зола. Для этого просто посыпайте почву под кустами растений. На 1 "квадрат" уходит по 3 л пепла. Кроме того, почву советуют замульчировать компостом (4-5 кг на 1 кв. метр). Благодаря удобрениям розы станут крепче, роскошнее и здоровее.

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