Отключать ли батареи на ночь: как сэкономить на отоплении и не замерзнуть

Если хотите эффективно использовать тепло и не платить за это много денег, следуйте простым правилам

Тарифы на коммунальные услуги не снижаются, а в отопительный сезон особо бьют по карману. Поэтому в осенне-зимний период многие озабочены вопросом, как сэкономить на отоплении, но при этом не замерзнуть.

Некоторые домовладельцы в попытке снизить счета отключают отопление на ночь или не открывают окна для проветривания в страхе сильно охладить помещение. На деле это никак не помогает сэкономить, а в некоторых случаях даже приводит к обратному.

"Телеграф" собрал полезные советы, которые помогут немного сэкономить на отоплении, но при этом не переохладить помещение и не спровоцировать появление плесени.

1. Поддерживайте постоянную температуру в комнатах

Отрегулируйте термостаты на радиаторах в соответствии с использованием помещения и индивидуальной комфортной температурой. 20 градусов обычно подходят для гостиных, а в спальнях можно обойтись и 16–18 градусами.

Температуру в помещении следует поддерживать постоянной: избегайте частого ее повышения и понижения, чтобы не тратить зря энергию.

2. Держите радиаторы чистыми – внутри и снаружи

Воздух в радиаторах приводит к повышенному потреблению энергии. Развоздушить батарею можно даже без помощи сантехника.

Не завешивайте радиаторы плотными шторами, большим количеством одежды и не ставьте мебель пере ними. Это обеспечит более равномерное распределение тепла.

3. Не выключайте отопление полностью

Отключая отопление вы не только рискуете значительно остудить наружные стены, но и создаете условия для образования плесени. Постоянно следует поддерживать температуру выше 14 градусов, особенно на кухне и в ванной.

4. Проветривайте, даже когда на улице сыро и прохладно

Проветривайте помещение даже в холодную погоду, чтобы создать благоприятный климат и предотвратить образование плесени. При чем рекомендуется хорошо открывать окна для проветривания на 5-10 минут, а не ставить их на "зимнее проветривание", при котором не открывается окно, а ослабляется его прилегание к раме.

5. Утеплите окна и двери

Убедитесь, что двери и окна плотно закрываются. Это минимизирует потери тепла.

Для проверки герметичности окна зажмите лист бумаги между рамой и закрытым окном. Если бумагу невозможно вытащить, значит окно достаточно плотно закрыто.

Ранее "Телеграф" делился советами, которые помогут не замерзнуть ночью в случае отключения отопления. Низкая температура не помешает отдыху.