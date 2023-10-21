Чтобы цвели и радовали глаз: копеечные средства для подпитки комнатных растений

У вас дома точно найдутся эти средства, которыми можно удобрить комнатные растения

Не все комнатные растения радуют своих хозяев пышным буйным цветением. Бывает так, что растения требуют не только тщательного ухода, но и подкормки питательными веществами. Мы уже рассказывали, как подживить комнатные растения с помощью известной приправы, а сегодня предлагаем узнать, как заставить цветы в горшках цвести.

Как оказалось, существуют верные признаки того, что комнатные растения требуют дополнительного удобрения, пишет 24tv. Присмотритесь к своим растениям. Если они медленно растут, вытягиваются стебли, не цветут, листья бледные и не сочные, выглядят уставшими и неживыми, Все это значит, что растения требуют удобрения.

Как помочь цветам в горшках возобновиться

Аспирин

Это простое аптечное средство поможет улучшить состояние комнатных растений. Просто растворите четверть таблетки аспирина в двух литрах воды и полейте ею цветы в горшках. Со временем вы заметите, как растения оживают.

Сахар

Еще одно популярное бюджетное удобрение для комнатных растений — это сахар. Имеющаяся в нем глюкоза возвращает растениям энергию и улучшает внешний вид. Однако, удобряя горшки сахаром, следите, чтобы не развился грибок на почве. Для удобрения растений разведите столовую ложку сахара в пол литрах воды и подливайте горшки раз в месяц.

Кофе

Как оказалось, растения тоже любят кофе. Кофейную гущу нужно смешать с землей в горшках, из-за этого она становится более пышной и рыхлой, что только на пользу растениям.

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