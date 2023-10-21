Зависит от климата: почему зимой могут потребоваться осушитель и увлажнитель воздуха

Техника имеет разновидности, которые можно использовать в зависимости от потребностей

Зима – тот период года, когда лишний раз открывать окна не хочется. Из-за уменьшения количества проветриваний, а также работы отопительных приборов внутри дома меняется микроклимат. В зависимости от погоды вокруг для комфортного пребывания дома зимой может понадобиться осушитель воздуха или его увлажнитель.

Пересушенный воздух человек ощущает быстро — появляется ощущение сухости во рту и носу, кожа пересыхает. Чрезмерная сухость может также влиять на растения, которые следует поливать чаще. Самым комфортным уровнем влажности в помещении считается 40-60%, для растений в оранжереях этот показатель выше – до 75%. Увлажнители воздуха отличаются разным объемом увлажняемой площади. По принцыпу действия бывают:

паровые (работают по принципу чайника, позволяют добавлять эфирные масла)

ультразвуковые (распыляют частицы воды – нужно использовать очищенную жидкость)

механические (мойка с дополнительными фильтрами).

Для регионов с более частыми дождями, для жителей первых этажей и частных домов актуальным может быть осушитель воздуха. Он также понадобится, если в осенне-зимний период у вас образуется много конденсата на окнах, а стены покрываются грибком или плесенью. На переувлажнение реагирует впервые не сам человек, а его окружение – в шкафах становится влажным белье, появляются пятна грибка на стенах или неприятный запах сырости в ванной комнате.

Уровень влажности в период, когда отопление еще не включено в квартирах на первых этажах, угловых квартирах или частных домах, могут достигать 90%. Это уже слишком для человека, зато плесень в таких условиях чувствует себя роскошно. Осушители воздуха бывают разных видов:

адсорбционные (в устройстве есть сорбент, впитывающий влагу)

конденсационные (сочетание теплого и холодного вызывает появление конденсата, собираемого в резервуар внутри аппарата)

осушитель с методом ассимиляции (выведение влаги на улицу).

При выборе следует обратить внимание на производительность и мощность. Производительность – в литрах в сутки или час, слишком слабый может не справиться. Есть формула, чтобы рассчитать нужную производительность в литрах в сутки — площадь помещения умножают на 0,7.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие популярны виды обогревателей и чем они отличаются. Каждый из них имеет свои особенности и широкую вилку цен в зависимости от функций.