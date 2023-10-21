День всех святых или Хэллоуин: дата, история праздника, традиции в этот день

Это древний праздник, который имеет языческое происхождение

В 2023 году Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник имеет и другое название — День всех святых, у него интересная история и необычные традиции.

К украинцам этот праздник пришел из западной культуры, так как для православного мира он не очень-то и каноничный, пишет apostrophe.ua. И если смысл и история этого праздника нам, возможно, не совсем понятна, то забавные традиции, обряды и атрибуты Хэллоуина уже плотно прижились.

История Хэллоуина

День всех святых или Хэллоуин имеет языческие корни. Согласно данным из Библиотеки Конгресса США, корни Дня всех святых заложены в древнем кельтском празднике Самайн. В древние времена в этот день праздновали завершение сбора урожая — люди жгли большие костры, наряжались в пестрые костюмы и отгоняли таким образом злых духов.

В восьмом веке Папа Григорий III установил 1 ноября днем чествования святых. Возможно поэтому День всех святых перебрал в себе и некоторые языческие традиции праздника Самайна.

Легенда о тыквах на Хэллоуин

Одним из символов Хэллоуина с давних времен являются яркие оранжевые тыквы, из которых делали фонарики. Они еще называются "фонарями Джека". Все дело в легенде о человеке по имени Стинги Джек, он якобы поймал Дьявола в ловушку и отпустил с условием, что никогда не попадет в ад. После смерти Джек узнал, что и на Небесах не нужна его душа, поэтому остался призраком на Земле. Тогда Стинги Джеку явился дьявол и дал ему тыкву с горящим угольком, чтобы освещать путь. По традиции на тыквах вырезают страшные рожицы, чтобы отгонять злых духов.

Костюмы нечистой силы и призраков

Древние кельты считали, что страшные костюмы всякой нечистой силы, чертей и призраков помогут им оставаться незаметными для настоящей нечисти. Поэтому наряжались так во время праздника Самайна, который теперь стал Хэллоуином. Что касается цветовой гаммы, то черный цвет символизирует "смерть" лета, а яркий оранжевый — осень и сбор урожая.

Сладости или жизнь

Считается, что древние кельты во время Самайна пытались "задобрить" нечистую силу и преподносили ей еду и разные сладости. Со временем в этот праздник и взрослые, и дети начали наряжаться в страшные костюмы и искать сладости и другие подношения. Таким образом эта традиция эволюционировала до наших дней — дети хотят поздравлять соседей и друзей и собирают сладости.

Костры и свечи

Когда-то предки верили, что костры освещают путь душам по пути в загробную жизнь. В наши дни вместо костров жгут свечи и лампадки.

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