Губки и тряпки для посуды всегда будут чистыми: рекомендации для хозяек

Кухонные губки важно поддерживать в чистоте, поскольку это является залогом гигиены

Губки для посуды, которые также можно использовать не по прямому назначению, важно всегда поддерживать в чистоте. Даже если поролоновая мочалка выглядит чистой, на ней может быть немало микробов, которых не видно невооруженным взглядом.

Вредоносные микроорганизмы быстро размножаются во влажной среде и могут быть опасными для человека. Как поддерживать чистоту губки, рассказывают "Белновости".

Регулярно меняем губки

На первый взгляд может казаться, что губка чистая, однако мы не видим всего, что скрывается на ее поверхности. Мочалки рекомендуется менять хотя бы раз в неделю.

Посудомойка

Чтобы продезинфицировать кухонную губку, можно бросить ее в посудомоечную машину, включив ее на длительное время при высокой температуре. После этого губка также должна пройти цикл сушки.

Отбеливатель

Очистить губку можно также с помощью отбеливателя. Разведите его небольшое количество водой и положите туда губку на 1 минуту. После этого хорошенько прополощите.

Губка спасет не только грязную посуду. С ее помощью можно решить еще одну довольно распространенную проблему.