Таропрогноз на 23 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 23 октября, многих ждут утерянные возможности, душевные терзания и срыв планов, в то время как другие наоборот смогут преуспеть в новом деле или изменить что-то к лучшему.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шут, перевернутая Восьмерка пентаклей, перевернутый Туз жезлов

Шут

Вот-вот Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Дерзайте, при этом слушайте голос своего внутреннего ребенка, это будет Вам полезно.

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время какие-то возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю по картам Таро.