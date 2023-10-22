Как обеззаразить почву под озимый чеснок: всего одна копеечная подкормка
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Она есть в каждой домашней аптечке
В текущем году почти половина огородников сталкивалась с проблемой выращивания чеснока и их заболеваниями, такими как ложная мучнистая роса (пероноспороз) и фузариоз. Реже встречаются болезни, такие как розовая корневая гниль, белая гниль, зеленая гниль, а также опасное вирусное заболевание — мозаика чеснока. Ми писали, каким удобрением нельзя подкармливать озимый чеснок, теперь поговорим о полезной подкормке растения осенью.
Чтобы легко избежать подобных неприятных ситуаций при выращивании озимого чеснока, следует правильно обработать грядки после посадки чеснока в почву. Об этом пишет cpykami.
Чем и когда обработать почву под чеснок
Осенью, после посадки озимого чеснока, а также весной, когда начинается потепление, рекомендуется поливать грядки раствором марганцовки. Для приготовления этого раствора нужно развести 2 чайные ложки марганцовки в 10 литрах воды. Этого объема будет достаточно для обработки 2 квадратных метров посадок чеснока.
Весной, чтобы обработать грядки, на 10 литров воды следует взять 1 чайную ложку марганцовки. Этот простой и бюджетный метод поможет дезинфицировать как почву, так и уже посаженный озимый чеснок, обеспечив отличный урожай крупных головок чеснока.
Ранее мы писали, в каких местах нельзя сажать озимый чеснок. На таких участках урожая не будет.