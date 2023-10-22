Как обеззаразить почву под озимый чеснок: всего одна копеечная подкормка

Она есть в каждой домашней аптечке

В текущем году почти половина огородников сталкивалась с проблемой выращивания чеснока и их заболеваниями, такими как ложная мучнистая роса (пероноспороз) и фузариоз. Реже встречаются болезни, такие как розовая корневая гниль, белая гниль, зеленая гниль, а также опасное вирусное заболевание — мозаика чеснока. Ми писали, каким удобрением нельзя подкармливать озимый чеснок, теперь поговорим о полезной подкормке растения осенью.

Чтобы легко избежать подобных неприятных ситуаций при выращивании озимого чеснока, следует правильно обработать грядки после посадки чеснока в почву. Об этом пишет cpykami.

Чем и когда обработать почву под чеснок

Осенью, после посадки озимого чеснока, а также весной, когда начинается потепление, рекомендуется поливать грядки раствором марганцовки. Для приготовления этого раствора нужно развести 2 чайные ложки марганцовки в 10 литрах воды. Этого объема будет достаточно для обработки 2 квадратных метров посадок чеснока.

Весной, чтобы обработать грядки, на 10 литров воды следует взять 1 чайную ложку марганцовки. Этот простой и бюджетный метод поможет дезинфицировать как почву, так и уже посаженный озимый чеснок, обеспечив отличный урожай крупных головок чеснока.

Ранее мы писали, в каких местах нельзя сажать озимый чеснок. На таких участках урожая не будет.