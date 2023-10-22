Если наступит блекаут: как заряжать телефон без электричества, полезные советы

Несколько полезных советов помогут всегда оставаться на связи

Впереди украинцев ждет зима, которая может снова пройти с отключениями света, а потому заранее стоит запасаться лайфхаками, в том числе и с телефоном, чтобы оставаться всегда на связи. "Телеграф" рассказывает, как можно зарядить устройство в условиях отсутствия электроэнергии.

Есть несколько способов, чтобы зарядить в свой телефон, когда электричество отключают на долгое время. Один из них — стандартный вариант с зарядкой устройства через повербанк. Также в этот список лайфхаков входят:

Заряд от ноутбука

Ноутбук можно использовать в качестве зарядки для вашего телефона. Для этого необходимо, чтобы он сам был заряженным. На телефоне в то же время нужно включить режим экономного энергопотребления.

Заряд в автомобиле

Зарядное устройство, которое подключается к автомобилю (во многих новых автомобилях есть USB-порты), потребуется для того, чтобы хоть немного добавить зарядки на свой смартфон.

Повербанк с солнечной батареей

Это довольно полезная вещь в условиях отключения электроэнергии. Можно приобрести такие повербанк, в которое встроены USB-порты. Они позволяют заряжать телефоны и другие устройства.

Так, десять часов пребывания на солнце могут обеспечить 48 часов освещения. Аккумулятор емкостью 4000 мАч с помощью такого способа можно будет зарядить полтора-два раза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зарядить телефон буквально за 10 минут. Есть несколько хиктростей.