В какие дни в ноябре можно сеять озимую морковь: советы дачникам

Названы благоприятные дни для сеяния озимой моркови в ноябре

Совсем скоро наступит сезон, когда будет отличное время для высевания озимой моркови, чтобы урожай порадовал весной. Опытные дачники знают, как правильно высевать морковь на зиму, и делятся советами.

Как оказалось, при высевании семян моркови на зиму нужно учесть важные нюансы относительно дат, когда это лучше делать, пишет портал napensii.ua. Лучше всего для этого подходит ноябрь и даже декабрь, когда установились стабильные заморозки.

Когда сеять морковь на зиму?

Опытные дачники советуют заняться посевом озимой моркови, когда на улице уже установились стабильные заморозки, а среднесуточная температура остается на уровне 0 – 2 градуса по Цельсию. Дело в том, что если посеять семена в более теплую погоду, они могут прорасти, но потом уже не переживут зиму.

Благоприятные дни в ноябре: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26.

Благоприятные дни в декабре: 1, 4-11.

Как нужно сеять морковь?

Для грядки с морковью нужно выбрать тот участок земли, где до этого росли огурцы, лук, томаты, кабачки, тыква. При этом не стоит сеять на зиму морковь там, где летом росла фасоль или петрушка.

Кроме того, аграрии рекомендуют сохранять севосмену и не сеять морковь туда, где до этого росла тоже морковь. Причем лучше всего сделать паузу в 4 года. Также стоит учесть, что и семян моркови на зимнюю посадку потребуется на четверть больше, чем если сеять весной.

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