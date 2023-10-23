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Чем быстро отмыть чайник из нержавейки: опытные хозяйки поделились секретом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Отмыть чайник от накипи поможет лимонная кислота
Отмыть чайник от накипи поможет лимонная кислота. Фото Unian.net

Копеечное средсто найдется в каждом доме

Чайником мы пользуемся каждый день. Порой на его внутренних стенках может образовываться накипь, от которой не всегда просто избавиться.

Однако копеечное средство, что есть в каждом доме поможет решить проблему — речь идет о лимонной кислоте. Как это сделать, рассказывают "Белновости".

Как отмыть чайник от накипи

Чтобы чайник блестел как новенький, а от накипи не осталось и следа, необходимо наполнить его водой и добавить чайную ложку с горкой лимонной кислоты. После этого нужно включить его и довести воду до кипения, а после — оставить на 5-7 минут. Не забудьте вылить воду с кислотой, тщательно прополоскать чайник под проточной водой, а потом еще раз прокипятить с обычной водой, которую также вылить после.

Также можно приготовить чудо-средство, которое очистит устройство снаружи. Для этого необходимо смешать 3 столовые ложки пищевой соды, столько же перекиси водорода и добавить к ним 1 столовую ложку средства, предназначенного для мытья посуды. Эту кашицу нужно нанести на стенки чайника и оставить на 20 минут, после чего почистить жесткой стороной губки.

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#Чайник #Лимонная кислота #Накипь