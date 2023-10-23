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День Якова: что ни в коме случае нельзя делать 23 октября, чтобы не стать нищим

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Праздник "День Якова" отмечается в 2023 году 23 октября (ранее 5 ноября)
Праздник "День Якова" отмечается в 2023 году 23 октября (ранее 5 ноября). Фото Pixabay

В Яков день провожали осень и ели мед

В народном календаре 23 октября отмечается народный праздник Якова. Православные верующие по новому церковному календарю вспоминают одного из апостолов из семидесяти — Иакова Младшего, который также известен как "брат Господний". Святого Иакова признавали покровителем тех мужчин, которые занимались тяжелым физическим трудом.

В этот день проводились так называемые "медовые обряды", где старались употребить как можно больше меда. Верили, что количество съеденного меда влияет на то, сколько его будет в грядущем году. На праздничном столе обязательно присутствовали блюда с медом. Мужчины с удовольствием брали на себя тяжелую работу по дому, считая, что в этот день у них всегда все удастся.

На Якова провожали осень. В этот день выпадал второй снег. Если осадки были интенсивнымі и снег не таял быстро, то зима предвещала быть умеренной, а лето – плодородным.

Что нельзя делать 23 октября

  • Давать деньги в долг — они не принесут счастья заемщику.
  • Поручаться за кого-либо — обернется пятном на репутации.
  • Холостому совершать покупки — еще долго не сможет найти себе жену.
  • Браться за работу, которая предназначена для других людей, — может привести к нищете.
  • Ссориться и выяснять отношения с близкими — зло вернется обидчику с новой силой.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники