День Якова: что ни в коме случае нельзя делать 23 октября, чтобы не стать нищим

В Яков день провожали осень и ели мед

В народном календаре 23 октября отмечается народный праздник Якова. Православные верующие по новому церковному календарю вспоминают одного из апостолов из семидесяти — Иакова Младшего, который также известен как "брат Господний". Святого Иакова признавали покровителем тех мужчин, которые занимались тяжелым физическим трудом.

В этот день проводились так называемые "медовые обряды", где старались употребить как можно больше меда. Верили, что количество съеденного меда влияет на то, сколько его будет в грядущем году. На праздничном столе обязательно присутствовали блюда с медом. Мужчины с удовольствием брали на себя тяжелую работу по дому, считая, что в этот день у них всегда все удастся.

На Якова провожали осень. В этот день выпадал второй снег. Если осадки были интенсивнымі и снег не таял быстро, то зима предвещала быть умеренной, а лето – плодородным.

Что нельзя делать 23 октября

Давать деньги в долг — они не принесут счастья заемщику.

Поручаться за кого-либо — обернется пятном на репутации.

Холостому совершать покупки — еще долго не сможет найти себе жену.

Браться за работу, которая предназначена для других людей, — может привести к нищете.

Ссориться и выяснять отношения с близкими — зло вернется обидчику с новой силой.

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