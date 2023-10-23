Вы перекапываете неправильно: 2 способа с лопатой, о которых нужна знать всем дачникам

Они отличаются особенностями переворачивания земли

В большинстве случаев огородники не задают себе вопрос о том, как правильно проводить перекопку огорода с использованием лопаты. Они просто берут лопату в руки и приступают к работе. Но здесь есть один нюанс.

Некоторые дачники придерживаются определенных методов для осенней перекопки небольших огородных участков. Всего их существует два и они отличающийся особенностями переворачивания земли, пишет pixelinform.

Отвальный способ

Земля поворачивается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внутри. Этот метод является эффективным способом устранения сорняков и вредителей.

Безотвальный способ

Используется метод, который позволяет сохранить структуру грунтовых слоев. Метод без отвала наносит меньше вреда микроорганизмам, обитающим в почве.

Ранее мы писали, как на зиму посыпать грядки опилками и стружкой. Поскольку подбор подходящего покрытия для защиты огорода и сада хоть и сложное решение, но в большинстве ситуаций огородники отдают предпочтение натуральным вариантам, таким как лапник, солома или опавшие листья грецкого ореха.