Орхидеи не сгниют: сколько воды нужно давать цветам в осенне-зимний период

Заливать цветок нельзя, а вот трюк со льдом поможет сохранить орхидею в роскошном виде

В осенние и зимние месяцы многие комнатные растения, включая кактусы, требуют минимального полива. Такой популярный цветок, как орхидея, даже рискует сгнить, если получит слишком большое количество влаги.

Простые правила ухода за орхидеями осенью и зимой сохранят цветок роскошным и здоровым. Об этом пишет Express.

Так, многие цветоводы допускают ошибку при поливе орхидей. Чрезмерное количество воды ведет к корневой гнили, размягченным, черным или коричневым корням, обвисшим листьям и опаданию бутонов. В осенне-зимний сезон рекомендуется поливать орхидеи реже.

Чтобы следить за увлажненностью цветов, обратите внимание на простой совет. Каждые десять дней проверяйте растение, и если почва окажется сухой – дайте орхидее прохладную (не холодную) воду.

Альтернативным решением станет использование кубиков льда. Так можно сохранять орхидеи увлажненными без чрезмерного полива. Однако это может шокировать корни, поэтому сначала доведите воду до комнатной температуры.

Самое лучшее время дня для полива орхидеи – утро. Так все случайные брызги на листьях успеют высохнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким раствором советуют поливать орхидею опытные цветоводы. Маленькая хитрость улучшит цветение.