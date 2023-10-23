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Тепло останется в доме: ловкий трюк для быстрого утепления окон (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Окна не должны пропускать сквозняки
Окна не должны пропускать сквозняки. Фото Freepik

Один доступный материал позволит с легкостью улучшить теплоизоляцию

В холодный сезон домовладельцы начинают утеплять жилище. Часто холод может проникать через окна, но это легко исправить.

Чтобы утеплить окна в доме, обратите внимание на популярный в сети трюк. Лайфхаком поделился блог @somekindofvintage в TikTok (видео найдете в конце материала).

Так, автор ролика рекомендует изолировать окна с помощью пупырчатой пленки. Особенно актуален этот совет для тех, кто проживает в старых домах. В блоге утверждается, что пленка – это быстрый и простой способ утеплить окна на зиму.

Итак, следует разрежать пупырчатую пленку, чтобы материал соответствовал размеру окна. После этого опрыскайте из распылителя стекло водой. Теперь можно разместить куски пленки, прижимайте материал к смоченной поверхности, чтобы он прилип.

В видео девушка говорит, что лучше размещать пленку пузырьками наружу. Необычный метод обеспечит энергосберегающий слой на окнах, что, в свою очередь, поможет удержать тепло в комнате и сэкономить на платежках за отопление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как усилить действие батарей в доме, чтобы стало теплее. Ловкая хитрость заметно поднимет температуру в помещении.

Теги:
#Окна #Лайфхак #утепление