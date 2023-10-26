Чем нужно заклеить окна на зиму: простые и дешевые средства

Чем лучше заклеивать окна на зиму

Даже при наличии хорошего отопления зимой в квартире может быть некомфортная температура. Причиной тому — плохая теплоизоляция окон. Поэтому накануне холодов стоит позаботиться о том, чтобы хорошенько заклеить окна.

Обычно для повышения теплоизоляции пластиковых окон достаточно перевода их на зимний режим. Деревянные же окна приходится утеплять подручными материалами. Как правило, они не требуют особых затрат. К тому же, с этой работой может справиться практически каждый.

Бумажная замазка. Готовится из размоченной туалетной бумаги, салфеток или газет. В размоченную массу добавляют 2 части растолченного мела. В итоге получается пластичная масса, которой можно заделать даже самые мелкие щели. Такая замазка вываливается из створок при их отрывании и ее необходимо укладывать заново.

Поролон или вата. Отличный вариант для того, чтобы закрыть крупные швы или щели. Поверх материала следует наклеить бумажную ленту или скотч.

Парафин или кусочки парафиновой свечи. Материал нужно расплавить на водяной бане, набрать в шприц и заложить в щели и стыки. Парафин очень быстро затвердевает и отлично перекрывает путь сквознякам.

Кроме перечисленных выше материалов можно использовать покупные средства. Такие, как теплосберегающая пленка, которая приклеивается к стеклопакету, скотч или самоклеящийся уплотнитель.

Накануне утепления окон рекомендуется тщательно их вымыть. Ранее "Телеграф" рассказывал про средство, которое позволит оконным стеклам оставаться чистыми как можно дольше.