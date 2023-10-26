Чем нужно запастись на случай "пропажи" света: не все знают, а зря

У вас в доме должна быть припрятана такая лампочка

Конец осени и зима могут стать очередным вызовом для украинцев. В условиях готовящихся атак оккупантов на ключевые объекты инфраструктуры необходимо быть готовыми к возможности сокращения потребления электроэнергии и неожиданным перебоям с электричеством, блэкаутам.

В случае временных перебоев с электроэнергией есть одна вещь, которая окажет весьма ценную услугу — это лампочка, но не простая, пишет express. Она может стать вашим спасителем, если внезапно возникнут сбои в подаче света.

Аккумуляторная лампочка: польза

Такая лампочка способна обеспечивать свет в доме на протяжении нескольких часов. Это позволит вам иметь источник освещения, который независим от электросети. Кроме того, такая инвестиция (стоимость варьируется от 200 грн и больше) поможет вам сэкономить средства, так как перезаряжать лампочку гораздо удобнее, чем каждый раз покупать новую.

Важно также отметить, что они представляют меньшую пожарную опасность по сравнению с горящими свечами. В аккумуляторных лампочках часто используется светодиодное освещение, которое не нагревается так сильно, как у традиционных лампочек, даже если они работают длительное время, и обладает значительно более высокой энергоэффективностью.

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