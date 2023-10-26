Что положить в обувь, чтобы она перестала дурно пахнуть: у вас это есть

Не только избавитесь от неприятного запаха, но и подарите приятный аромат

Многие люди знакомы с проблемой неприятного запаха, который исходит из обуви после прогулки. К счастью, справиться с этой неприятностью довольно легко, без лишних усилий и больших затрат.

Обычные подручные средства, такие как пищевая сода и чайные пакетики, могут помочь избавиться от неприятного запаха в ваших кроссовках, кедах или сапогах. Эти простые лайфхаки кажутся элементарными, но отлично справляются со своей задачей, пишет express.

Как избавиться от "душка" в обуви

Существует два способа избавиться от неприятного запаха в обуви. Первый способ включает в себя применение обычной пищевой соды, которая есть у многих в кухне. Для удобства, вы можете использовать старые колготки: просто насыпьте соду в них, завяжите узел и поместите внутрь обуви.

Второй вариант, чтобы предотвратить распространение неприятного запаха из кроссовок, заключается в использовании двух или трех неиспользованных чайных пакетиков. Их следует поместить в обувь и оставить там на 24 часа. Этот метод эффективно справляется с проблемой, делая вашу обувь приятной на запах.

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