Создаем уют в доме с помощью вещей из бабушкиного сундука

Разбирая бабушкин шкаф или сундук, можно найти немало интересностей, которые пригодятся и в современном доме

Старые вещи, тем более сделанные своими руками, привнесут в ваш дом душевность и неповторимый индивидуальный стиль. Кстати, ранее мы писали как избавиться от запаха старости в доме.

Если бабушка-рукодельница оставила вам в наследство свои творения – радуйтесь, вы обладатель настоящего сокровища. Ручная работа всегда ценится больше, чем массовое производство, поэтому украсив интерьер несколькими вещами из бабушкиного шкафа, вы создадите неповторимый стиль своего дома. Как пишет портал Mebelok, вязаные вещи в интерьерах сейчас особенно актуальны.

Объемные мягкие пледы, коврики из помпонов и вязаные подушки подойдут для оформления спальни.

Мягкий вязаный плед добавит интерьеру тепла

Вязаные крючком абажуры для ламп и торшеров гармонично будут смотреться в гостиной.

Вязаный абажур станет ярким пятном

Но настоящим эксклюзивом может стать вязаная мебель – мягкие пуфы или съемные чехлы на табуретки, стулья и кресла, которые впишутся в любую комнату или даже прихожую.

Вязаные элементы мебели - настоящий эксклюзив

И все же, чтобы не превратить современный дом в "бабушкин домик", старайтесь не перегружать интерьер винтажными деталями.

Ранее "Телеграф" писал о том, как гармонично объединить все предметы обстановки, можно также поэкспериментировать с сочетаниями фактур — иногда самые неожиданные комбинации оказываются выигрышными и становятся той самой изюминкой. Цвет в интерьере также немаловажен и влияет на самочувствие и настроение тех, кто живет в квартире — помните об этом.