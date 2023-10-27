Не делайте это в день Нестора Летописца 27 октября, если не хотите привлечь беду

В этот день нужно давать обещания, но только не пустые

В пятницу, 27 октября согласно новом церковному календарю, православная церковь отмечает память Нестора Летописца Печерского, единственного историка, приравненного к рангу святых. Именно этот послушник Киевско-Печерского монастыря составил самый древний из исторических сборников начала XII века, известный как "Повесть временных лет".

В Киевской Руси день святого Нестора отмечали как обетный, то есть такой, который подходит для обещаний, которые обязательно следовало исполнить. Можно делать обещания с разными сроками исполнения, будь то в тот же день или в течение года. Основное условие — их нужно сдержать, иначе удача и благополучие могут покинуть человека.

В этот день женщины плели "обыденную пелену" для иконы Богородицы. Считалось, что оно привнесет в дом гармонию, умиротворение и радость. Это делалось в глубокой тишине, с надеждой на исполнение духовных желаний или для выздоровления близких.

Что нельзя делать 27 октября

Давать пустые обещания – это может навлечь беду.

Просить святых о суженом – такая просьба может привлечь одиночество.

Давать в долг деньги — не возвратят.

Ранее мы писали, какой погоды ждать в конце октября украинцам. К примеру, 27 октября дожди охватят уже каждую область нашей страны.