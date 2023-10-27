Копеечное средство отмоет жирную посуду, с которой не справляется посудомойка: полезный лайфхак

Простые советы от опытных хозяек

На кухне порой возникают ситуации, когда на поверхностях кастрюль и сковородок появляется нагар и жир. Не стоит отчаиваться, ведь любую загрязненную поверхность можно легко очистить, зная несколько полезных советов.

Правильно ухаживая за кастрюлями и сковородками, вы можете продлить их срок службы на годы, а то и десятилетия. А секретом отмывания нагара с нами поделились на портале "Белновости".

Так, если даже посудомоечная машина не справляется с нагаром, самое время обращаться к народным методам. Один из них заключается в использовании крепкого алкоголя в сочетании со средством для мытья посуды.

Так, смешав водку со средством для мытья в пропорции 1:2 и перелив его в пульверизатор, нужно щедро распылить его по проблемной поверхности посуды. После этого подождать около часа.

Далее аккуратно протрите посуду и помойте ее, как обычно.

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