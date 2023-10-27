Миниверсия бабушкиной печи: как с помощью одного кирпича согреться во время блэкаута

Она может пригодиться не только для строительства

Во время зимы есть шанс, что россия будет бить по инфраструктуре и украинцы будут переживать блэкауты. Живущие в доме могут спасаться с помощью дров или генераторов, однако не у всех есть такие условия.

В случае худшего сценария с отключением света можно использовать один предмет, который, нагреваясь, сможет постепенно отдавать тепло. На сайте "МИС" говорится, что этим предметом является кирпич.

Надо приобрести 1-2 кирпича, которые являются огнеупорными. Затем положить их на конфорки так, чтобы более длинная часть была повернута к телу. Зажгите под кирпичом небольшой огонек и отопительный прибор к работе готов. Кирпич равномерно прогреется и будет постепенно отдавать тепло.

Кроме того, нагреть кирпич можно в газовых духовых шкафах. В этом случае ее нужно положить на дно духовки.

Такие способы сэкономят расход газа, поскольку одновременно включать 4 газовые конфорки и ждать, пока теплый воздух нагреет комнату — очень затратное дело.

Однако не стоит забывать о правилах безопасности. При включении плиты, не нужно плотно закрывать окна – оставьте их немного открытыми.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем нужно запасаться на случай отключения света.