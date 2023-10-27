Мерзнут руки — выход есть: три простых способа согреться

Растирать руки снегом не стоит – есть несколько более мягких способов получить тепло

В Украине ожидают постепенного снижения температуры после октябрьского "бабьего лета". Одним из первых похолоданий ощущают конечности человека — руки.

Если они мерзнут, можно воспользоваться некоторыми способами согреться. Они актуальны и для тех, кто находится на улице, и в помещении. Кроме напоминания, что стоит брать с собой теплые перчатки или согревающие пакеты, эксперты по зимним походам советуют использовать свое тело или делать физические упражнения.

Чтобы согреть холодные руки

Сделайте несколько кругов руками или потанцуйте

Покрутите руками как ветряная мельница настолько большие круги и быстро, насколько сможете. Тренировка плеч разогреет вас, а сила взмаха заставит пойти теплую кровь в ваши пальцы. Также есть много танцевальных движений, способствующих циркуляции. Среди них – пингвин. Разместив руки по бокам, выпрямите ладони в стороны под прямым углом. Пожимайте плечами вверх-вниз. Вы должны почувствовать, как теплая кровь течет через запястье.

Положите руки под мышки

Когда ваши пальцы начинают неметь, известный трюк состоит в том, чтобы прижать руки к самым теплым частям тела – подмышкам или шее. Держите их там, пока они полностью не согреются даже если это займет несколько минут.

Следите за водным балансом

Увлажнение оказывает значительное влияние на кровообращение. Регулярно останавливайтесь на перерывы на чай или горячее какао. Также убедитесь, что вы едите много жиров и углеводов в течение дня, чтобы ваше тело имело топливо, чтобы поддерживать тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно согреть руки, когда вы уже дома. Можно воспользоваться красным перцем или эфирными маслами, однако с осторожностью.