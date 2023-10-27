Что нужно сделать, чтобы не потели окна в доме: элементарный лайфхак

Рассказываем, почему окна "плачут" и как с этим бороться

Многие люди продолжают утеплять окна перед зимой, чтобы драгоценное тепло не уходило на улицу. Второй распространенной проблемой с окнами в холодное время года является конденсат.

Повышенная влажность в помещении нередко наблюдается в осенне-зимний сезон и способствует тому, что на холодных поверхностях оседает избыточная влага. Как бороться с конденсатом на окнах, разбирался "Телеграф".

Как сделать, чтобы не было конденсата на окнах — проверенные способы

Обычно переизбыток влаги возникает в случае плохой вентиляции в помещении. Конечно, не исключен вариант и некачественного стеклопакета или монтажа, но с этой причиной справиться самостоятельно вряд ли возможно. В любом случае, приведенные ниже рекомендации помогут если не предотвратить появление конденсата полностью, то хотя бы максимально его уменьшить.

Стоит следовать таким советам:

регулярно проветривайте помещение — 10-20 минут несколько раз в день;

несколько раз в день; проверьте вентиляцию — если, к примеру, конденсат активно собирается в закрытой комнате, оставляйте дверь приоткрытой;

в кухне во время приготовления пищи всегда включайте вытяжку или, в случае ее отсутствия, приоткрывайте окно;

если у вас много растений, рассмотрите вариант убрать их в то помещение, где не собирается конденсат;

не развешивайте в квартире мокрые вещи — сушите их на балконе или на улице;

протирайте конденсат бумажными полотенцами или сухой тканью регулярно, чтобы он сам не повышал влажность в комнате.

Проверенный лайфхак: расставьте на подоконниках емкости с обычной пищевой содой или поваренной солью. Эти вещества гигроскопичны и втягивают влагу из воздуха, тем самым его подсушивая.

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