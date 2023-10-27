10 минут и готово: как быстро сварить свеклу

Для быстрой варки корнеплода понадобится микроволновка

Свекла — недорогой, доступный и незаслужено обделенный вниманием продукт. Из вареного корнеплода можно приготовить множество очень вкусных и полезных блюд помимо всем известных борща и винегрета. Например, свекольный салат с фасолью.

Если время поджимает, а приготовить овощное блюдо хочется побыстрее, то можно использовать лайфхак от чудоповар и меньше чем за полчаса получить готовую свеклу. При таком способе приготовления овощ сохраняет все свои полезные свойства, благодаря короткой термической обработке.

Варим свеклу в микроволновке:

хорошо помойте корнеплод, кожицу и хвостик не срезайте

положите свеклу в пакет (если у вас несколько штук, то сделайте так, чтобы они лежали в один слой)

завяжите пакет и сделайте в нем несколько отверстий зубочисткой – для выхода пара

уложите пакет со свеклой в микроволновку и включите ее на максимальную мощность (800-1000 Вт)

Маленький корнеплод будет готов всего за 5 минут, крупному понадобится около 10, а если готовите 5-7 штук, уйдет до 20 минут – проверяйте готовность шпажкой или зубочисткой. Дождитесь, пока свекла остынет — и вуаля! — можно чистить и готовить любимые блюда.

В осенне-зимний период мы как никогда нуждаемся в витаминах, поэтому старайтесь есть овощи во время каждого приема пищи. Из свеклы можно приготовить первое, вкуснейшую овощную закуску, салаты и даже необычный гарнир.