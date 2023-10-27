Что нужно сделать в теплице после сбора урожая: многие дачники забывают об этом

До наступления зимы приведите теплицу в порядок

После сбора урожая важно не только подкормить почву на огороде, а и уделить внимание теплице. Там требуется уборка и оздоровление земли.

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Прежде всего вам следует убрать отплодоносящие растения, сорняки и другой мусор. Уже после этого можно приступать к непосредственной очистки конструкций.

Рекомендуется мыть теплицу хозяйственным или дегтевым мылом. Деревянный каркас побелите смесью извести (2,5 кг извести на 10 л воды) и медного купороса (100 г). Если на металлических частях заметили ржавчину, то избавьтесь от нее с помощью обычного столового уксуса.

Как ухаживать за почвой в теплице? Осенью опытные дачники советуют оздоравливать землю, поливая фитоспорином. Помните, что во время обработки температура в теплице не должна быть слишком низкой, для этого закройте двери и форточки.

Также для подкормки почвы в теплицы накануне зимы подойдут 50 г суперфосфата, 30 г сульфата калия и созревший компост (количество рассчитано на один "квадрат"). Сидераты – еще одно удачное решение, смело сейте бобовые, горчицу или фацелию.

В зимний сезон конструкции могут пострадать. Чтобы теплицу не повредил снег, установите подпорки.

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