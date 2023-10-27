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Два доступных средства решат популярную осеннюю проблему: как убрать грибок со стен

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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От плесени нужно вовремя избавляться
От плесени нужно вовремя избавляться. Фото freepik.com

Эти методы удаления первых признаков плесени доступны каждому

Влажность, которую часто приходится ощущать в квартирах осенью и зимой, становится причиной появления зеленых и черных пятен плесени на поверхностях. При первых признаках грибка на стенах домовладельцы начинают тщательно проветривать помещение и даже покупать специальные растения. К сожалению, иногда этого недостаточно.

Из-за того, что плесень может очень плохо сказаться на здоровье, нужно как можно скорее удалить грибок со стен. Во многих случаях помогут смеси самодельных продуктов. Благодаря им пятна исчезнут, а стены станут чистыми.

Как убрать грибок со стены

Средство, которое есть у большинства из нас в кухонном шкафу, поможет избавиться от грибка и плесени на стенах и потолке. Речь идет о пищевой соде. Средство оказывает противогрибковое действие, а также устранит неприятный запах в помещении.

Все, что нужно сделать, это смешать соду с небольшим количеством воды до получения консистенции пасты, а затем (надев защитные резиновые перчатки) нанести готовую смесь на грязь. По прошествии двух часов удалите остатки мягкой губкой или щеткой и тщательно проветрите квартиру.

Не забудьте выбросить перчатки и все, чем вы протирали поверхности, в мусор. Повторное их использование, например, для мытья посуды, может оказать негативное влияние на здоровье.

Еще одно средство, помогающее избавиться от плесени на стенах — масло чайного дерева.

Смешайте две столовые ложки масла чайного дерева с двумя стаканами теплой воды.

Готовую смесь перелейте в пульверизатор и обильно распылите на пораженную поверхность.

Подождите около 1 часа, еще раз распылите препарат, наденьте защитные перчатки и потрите стены или потолок грубой стороной губки.

Выбросьте губку и перчатки в мусор.

Следует отметить, что описанные методы помогают бороться с первыми проявлениями плесени. Если же стены и потолок плотно покрыты черно-зелеными пятнами, без покупной химии или помощи специалистов не обойтись.

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#Плесень #Грибок #Лайфхак